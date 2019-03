A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira após uma sessão bastante indecisa, impulsionada pelos valores bancários e os das empresas energéticas.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 0,25%, a 25.914,10 unidades. O tecnológico Nasdaq cresceu 0,34%, a 7.714,48 pontos, e o S&P 500 subiu 0,37%, a 2.832,94.

As empresas do setor energético, agrupadas em um subíndice do S&P 500, tiveram alta em média de 1,39%, e as do setor bancário, 1,03%.

* AFP