A estrela canadense do YouTube, Lilly Singh, apresentará seu próprio talk show noturno na NBC, se tornando a única mulher a fazê-lo nas quatro maiores emissoras nacionais dos Estados Unidos e a primeira em mais de 30 anos.

Um clássico da programação das grandes emissoras de televisão americanas há mais de 50 anos, os "talk shows" noturnos sempre foram reservados para homens, principalmente brancos.

A única exceção é a comediante Joan Rivers, que apresentou seu próprio programa por dois anos na Fox, de 1986 a 1988.

A partir do próximo outono, Singh apresentará o último dos três segmentos do talk show noturno da NBC, até agora conduzidos pelo apresentador Carson Daly, à 01h35 no horário local de Nova York.

A humorista Samantha Bee tem seu talk show "Full Frontal", lançado em 2016, mas é transmitido no canal de TV a cabo TBS, que teve um público muito menor do que as quatro grandes redes nacionais.

Singh, de 30 anos, é uma canadense de pais indianos. Seu canal no YouTube "Superwoman", lançado em 2010, tem hoje 14,5 bilhões de acessos.

A canadense deu a notícia durante uma visita, na noite de quinta-feira, ao talk show mais assistido da emissora, "The Tonight Show", explicando que ela imagina um programa que será "um pouco parecido com o meu canal no YouTube".

"Eu acho ótimo que uma mulher indo-canadense tenha seu próprio talk show noturno", ela disse entusiasticamente.

* AFP