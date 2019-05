Botsuana retirou, nesta quarta-feira (22), a proibição da caça de elefantes, com o argumento de que as populações aumentaram e de que os meios de subsistência dos agricultores estão sendo afetados.

A proibição da caça de elefantes foi estabelecida no país do sul da África em 2014 pelo então presidente conservacionista Ian Khama.

Mas os deputados do Partido Democrático de Botswana (PDB) no poder pressionaram para que a proibição fosse revogada, argumentando que as populações se tornaram incontroláveis em algumas áreas.

O presidente Mokgweetsi Masisi assumiu o cargo após Khama, em abril do ano passado. O novo presidente se distanciou das políticas de defesa da fauna selvagem iniciadas por seu predecessor, e cinco meses depois foi iniciada uma revisão pública da medida.

"Botswana tomou uma decisão de levantar a suspensão da caça", disse o Ministério do Meio Ambiente em um comunicado.

Este disse que uma revisão do comitê do gabinete revelou que "o conflito entre humanos e elefantes aumentou em número e intensidade e que estes animais afetam cada vez mais os meios de subsistência".

"O consenso geral [...] foi que a proibição da caça devia ser retirada", acrescentou, e prometeu que a prática seria restabelecida "de um modo ordenado e ético".

Botswana conta com a maior população de elefantes da África, com mais de 135.000 exemplares movendo-se em liberdade em seus parques e amplos espaços abertos.

Segundo especialistas, o número de paquidermes no país, famoso como destino de safáris de luxo, quase triplicou nos últimos 30 anos e que a população seria agora de cerca de 160.000.

Os agricultores lutam para manter os elefantes fora de seus campos, onde comem cultivos e podem matar pessoas.

* AFP