Os atores americanos Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, juntos pela primeira vez em um filme de Quentin Tarantino, declararam nesta quarta-feira em Cannes que gostaram de atuar no mesmo filme e que esperam fazer isso de novo.

"Somos da mesma geração, começamos a nossa carreira na mesma época (...) Foi muito fácil trabalhar com o Brad. Espero que tenhamos conseguido construir conexões cinematográficas extremamente próximas", afirmou Leonardo DiCaprio na coletiva de imprensa da equipe de filmagem.

"Trabalhamos muito facilmente", reiterou Brad Pitt. "Foi muito divertido também, nós demos boas risadas (...) Espero que possamos fazer isso de novo", acrescentou.

Neste filme que passa no ano de 1969 em Los Angeles, DiCaprio e Pitt interpretam respectivamente Rick Dalton, ator de séries de TV de faroeste, e Cliff Booth, seu dublê. Ambos tentam sobreviver em um mundo marcado por mudanças.

Recebido com entusiasmo pelos críticos, o filme, apresentado na terça-feira à noite, é uma ode de Tarantino ao cinema de Hollywood. "Há muito poucas pessoas neste mundo que têm esse conhecimento do cinema e da televisão. Conversar com Quentin é como conversar com um banco de dados... Este filme é o seu caso de amor com o cinema", elogiou Leonardo DiCaprio.

