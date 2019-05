Dezesseis pessoas morreram em uma emboscada de supostos islamitas nesta terça-feira em uma rodovia do norte de Moçambique, o ataque mais violento cometido por esse grupo desde 2017, informaram fontes locais nessa sexta-feira.

O ataque foi contra um caminhão que transportava passageiros e mercadorias, escoltado por militares, em uma pista do distrito de Macomia.

"Oito pessoas morreram no veículo e outras sete no local quando tentavam fugir", declarou à AFP um professor que perdeu um colega no ataque.

Outra pessoa morreu por causa dos ferimentos.

O balanço foi confirmado por um responsável local que pediu anonimato.

Os criminosos lançaram explosivos artesanais antes de disparar contra o veículo.

"Não deram tempo aos militares de reagir. Os agressores eram pelo menos sete, todos homens, segundo um sobrevivente", explicou à AFP o responsável local.

Dez pessoas foram hospitalizadas.

Desde o final de 2017, esta região de maioria muçulmana sofre com uma onda de violência atribuída a radicais que defendem a aplicação rigorosa da lei islâmica, com saldo de pelo menos 200 mortos, destruição de povoados e o êxodo de milhares de pessoas.

* AFP