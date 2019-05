Um foguete caiu neste domingo (19) na Zona Verde de Bagdá, setor sob forte esquema de segurança onde se encontram a embaixada dos Estados Unidos e as sedes do governo e do Parlamento - anunciaram as forças de segurança iraquianas em uma nota.

Não houve vítimas, disseram as mesmas fontes, sem especificar o alvo do foguete nesta região localizada no centro da capital iraquiana.

"Um foguete do tipo Katiucha caiu no centro da Zona Verde", informa o breve comunicado.

Segundo uma fonte policial, as primeiras informações são de que se trata de um projetil lançado de uma "zona abandonada" no sul de Bagdá.

A Zona Verde é uma "ilha" de segurança criada após a invasão do Iraque, em 2003, pelo Exército americano.

