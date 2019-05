Uma mulher com uma roupa vermelha e chapéu branco disposta a pular do alto de um prédio, talvez desesperada pelos recentes retrocessos no direito ao aborto? Foi isso o que uma jovem nova-iorquina acreditou ter visto, mas trava-se apenas de um guarda-sol. E a confusão virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta quarta-feira (22).

Há alguns meses, com o movimento #MeToo e as ações contra o direito ao aborto nos Estados Unidos e em outros países, protestos de mulheres vestidas como as protagonistas da série "The handmaid's tales" ("O conto da Aia") se multiplicaram.

A roupa é inspirada na protagonista da série de televisão baseada no livro homônimo da canadense Margaret Atwood (1985), que retrata a dura realidade em uma sociedade totalitária que se separou dos Estados Unidos, sob uma ditadura religiosa e onde as mulheres têm papéis bem determinados, sendo as aias usadas como escravas sexuais para fins reprodutivos.

Mulheres vestidas com túnicas vermelhas e chapéus brancos, como as aias da série, protestaram na terça-feira em várias cidades americanas para denunciar as novas leis em vários estados que proíbem ou limitam drasticamente o direito ao aborto.

Foi neste contexto que uma jovem atriz, Casey McCormick, acreditou ter visto na terça uma manifestante disposta a cometer suicídio, no alto de um edifício situado na esquina da Park Avenue com rua 27, explicou um porta-voz da polícia.

Assim que receberam o chamado de emergência, dois policiais foram até o topo do prédio e encontraram não uma mulher prestes a se matar, mas um guarda-sol vermelho com detalhe em branco, lembrando os trajes das aias da série.

Casey McCormick relatou seu engano, publicando duas fotos no Twitter: uma que mostra à distância uma silhueta vermelha, outra com um sorridente policial segurando o guarda-sol.

A postagem viralizou, recebendo mais de 235 mil "likes" e 71 mil retuítes nesta quarta-feira.

A polícia de Nova York, que usa bastante o humor no Twitter, também retuitou a postagem, acrescentando: "Abençoado seja o guarda-sol", uma adaptação de uma expressão frequentemente usada como saudação pelos personagens de "The handmaid's tales".

* AFP