O holandês Duncan Laurence ganhou neste domingo (horário local) a 64ª edição do Festival Eurovision, que aconteceu em Tel Aviv.

Favorito das apostas, Laurence, de 25, venceu com seu tema "Arcade", uma canção inspirada no desaparecimento de um ente querido. Foi a primeira vitória da Holanda em 44 anos.

No evento, a cantora Madonna interpretou seu novo single, "Future", junto com a estrela americana do hip hop Quavo.

Ela pediu aos fãs que "nunca subestimem o poder da música para unir pessoas".

"Citando uma canção maravilhosa, a música faz as pessoas se unirem", acrescentou, referindo-se à "Music".

A diva americana, de 60 anos, iniciou sua apresentação com seu sucesso de 1989 "Like a Prayer", em um palco, cujo cenário recriava uma igreja com um coral.

Depois, Quavo, um dos membros do grupo de hip hop Migos, juntou-se a ela para cantar "Future", que está em seu próximo álbum de estúdio, "Madame X".

* AFP