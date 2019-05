O arquiteto americano de origem chinesa Ieoh Ming Pei, um dos mais originais e prolíficos do século XX, autor da pirâmide do Museu do Louvre, em Paris, morreu nesta quinta-feira aos 102 anos, informou o jornal The New York Times.

I.M. Pei, considerado o último mestre da arquitetura moderna e ganhador do prestigioso prêmio Pritzker, equivalente ao Nobel da arquitetura, em 1983, também é autor de grandes obras, como o Museu de Arte Islâmico, em Doha, Catar, e da ala leste da Galeria Nacional de Arte em Washington DC.

* AFP