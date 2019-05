O candidato opositor da Indonésia Prabowo Subianto apresentou um recurso nesta sexta-feira (24), assegurando ter perdido as eleições por causa de fraude, acusações que geraram distúrbios mortais na capital, Jacarta.

Ao menos oito pessoas morreram e centenas ficaram feridas em duas noites de batalha campal nas ruas entre a Polícia e manifestantes, que rejeitavam a eleição de Joko Widodo à Presidência do país com a maior comunidade muçulmana do mundo.

O nível de violência na capital alcançou níveis inéditos em anos.

O adversário de Widodo, Prabowo Subianto, um general da reserva com fortes vínculos com a ditadura de Suharto, que colapsou em 1998, defendeu que as eleições de 17 de abril foram uma fraude.

Nesta sexta, sua equipe de advogados apresentou um recurso formal para contestar os resultados das eleições na Corte Constitucional da Indonésia, segundo um jornalista da AFP presente no local.

Espera-se que o tribunal emita uma sentença no final de junho.

* AFP