O petróleo fechou com preços divergentes nesta terça-feira, em um mercado abalado por dúvidas acerca de questões de comércio, geopolítica, oferta de petróleo e divisas.

Em Nova York, o barril de "light sweet" (WTI) para entrega em junho em seu último dia de negociação, cedeu 11 centavos, a 62,99 dólares.

O barril de Brent o Mar do Norte para entrega em julho fechou a 72,18 em Londres, 21 centavos a mais que na segunda.

"O mercado ficou um pouco mais otimista que pessimista", disse Bart Melek da firma TD Securities, ao apontar que muitas forças opostas lhe agitaram.

De acordo com Melek, houve um somatório de circunstâncias, como a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a leve alta do dólar, que eleva o preço do petróleo para importadores e as tensões atuais entre Teerã e Riad.

* AFP