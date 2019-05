O petróleo fechou disperso nesta segunda-feira, após um apelo da Arábia Saudita pela manutenção das atuais cotas de extração.

No mercado de Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho fechou a 71,97 dólares, após perder 24 centavos.

Já em Nova York, o barril de WTI para junho teve alta de 34 centavos, a 53,10 dólares.

Durante o fim de semana, o ministro saudita de Energia, Jaled Al Faleh, se mostrou preocupado com um aumento das reservas mundiais de petróleo.

"Nenhum de nós quer ver as reservas crescerem de novo. Devemos ser prudentes", disse neste domingo em uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

* AFP