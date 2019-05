A polícia francesa anunciou a detenção de um suspeito pela explosão no centro da cidade de Lyon que deixou 13 feridos na semana passada.

"Um suspeito acaba de ser detido", escreveu o ministro do Interior, Christophe Castaner, no Twitter.

A polícia procurava um homem que foi filmado quando seguia de bicicleta perto do local da explosão, com uma mochila.

Um artefato explosivo TATP (triperóxido de triacetona), com pregos e parafusos dentro, foi colocado diante de uma padaria na esquina de duas ruas muito movimentadas do centro histórico de Lyon no fim da tarde de sexta-feira.

As autoridades francesas investigam o caso como um possível atentado.

Treze pessoas - oito mulheres, uma menina de 10 anos e quatro homens - ficaram feridas e 11 precisaram ser internadas.

* AFP