Um bombardeio aéreo americano matou por engano ao menos oito policiais afegãos que combatiam os talibãs no sul do Afeganistão na noite de quinta-feira, segundo informações oficiais divulgadas nesta sexta (17).

Durante intensos combates com os talibãs em Lashkar Gah, na província de Helmand, "nossos parceiros afegãos [...] pediram apoio aéreo de precisão", informou o porta-voz do exército dos Estados Unidos no Afeganistão, o coronel David Butler.

O militar explicou que uma "unidade de coordenação afegã" havia "indicado e confirmado que as áreas estavam livres de forças amigas", mas que "infelizmente não estavam e ocorreu um trágico acidente".

"Forças de segurança afegãs e combatentes talibãs morreram durante estes bombardeios", acrescentou.

"Lamentamos estas trágicas perdas de vidas de nossos parceiros" e "examinamos o mal entendido para garantir que não se repita", declarou o coronel Butler.

O número de mortos varia, segundo as fontes, entre 8 e 18 policiais mortos e uma dezena de feridos.

O porta-voz do governador da província de Helmand, Omar Zwak, confirmou à AFP o bombardeio aéreo e disse que oito policiais morreram e 12 estão feridos.

Nasrat Rahimi, porta-voz do ministério do Interior, informou à imprensa que esse número seria de oito policiais mortos e 11 ferido.

Já Ataullah Afghan, chefe do conselho provincial de Helmand, informou que seriam 18 policiais mortos e 14 feridos.

Apenas as forças aéreas afegã e americana realizam operações por ar em apoio às tropas em terra. Os ataques contra talibãs e membros do Estado Islâmico se intensificaram nos últimos meses.

Segundo o comando da Força Aérea americana, os Estados Unidos lançaram 7.362 bombas no Afeganistão em 2018, o número mais alta desde 2010.

Em 2017, 16 policiais afegãos morreram por erro de um bombardeio americano em Helmand.

O número de civis mortos nestes ataques também aumentou neste ano, segundo a ONU.

* AFP