O secretário americano de Estado, Mike Pompeo, viajou nesta quinta-feira à Alemanha para compensar uma visita que cancelou de última hora no início do mês.

Berlim, um aliado de Washington que mantém difíceis relações com o presidente Donald Trump, será a primeira escala de Pompeo de uma viagem por quatro países: Alemanha, Suíça, Holanda e Grã-Bretanha.

Nesta sexta-feira, Pompeo deve se reunir em Berlim com o ministro das Relações Exteriores, Heiko Maas, e com a chanceler Angela Merkel, após cancelar abruptamente uma visita à Alemanha em 7 de maio.

"Estamos muito contentes de poder encontrar um momento, ainda em maio, que funcione tanto para o lado americano como para o alemão", disse um funcionário americano que pediu para não ser identificado.

O funcionário avaliou que é "um ano muito importante" diante do 70º aniversário de fundação da República Federal da Alemanha e da ponte aérea de Berlim.

Como outros aliados europeus de Washington, a Alemanha se mostra cética sobre o duro enfoque dos Estados Unidos em relação ao Irã e defende o acordo de 2015 sobre o programa nuclear de Teerã, do qual Trump se retirou.

Pompeo declarou que os Estados Unidos têm canais para se comunicar com o Irã, no mesmo dia em que acusou o regime em Teerã de sabotar navios no Golfo Pérsico para tratar de elevar os preços do petróleo.

Após semanas de uma escalada de tensões, Trump se distanciou de seus assessores ao dizer que quer dialogar com o Irã.

A Suíça, segunda etapa da atual viagem, administra os interesses americanos no Irã diante da ausência de relações diplomáticas entre Teerã e Washington.

* AFP