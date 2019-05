Ao menos quatro afegãos morreram e quatro soldados americanos ficaram levemente feridos nesta sexta-feira na explosão de um carro-bomba que tinha como alvo um comboio militar estrangeiro em Cabul.

O ataque, reivindicado pelos talibãs, aconteceu durante a manhã quando um veículo carregado com explosivos bateu em um comboio na zona leste da capital afegã.

"Infelizmente, quatro compatriotas morreram no ataque três ficaram feridos. Eram pedestres", afirmou o porta-voz do ministério do Interior afegão, Nasrat Rahimi.

A Otan informou que quatro soldados americanos ficaram levemente feridos.

As tropas americanas se deslocam em veículos blindados que protegem os militares das explosões, mas isto os transforma em alvos visíveis para os insurgentes.

* AFP