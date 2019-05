Dois mísseis balísticos lançados na direção de Meca, na Arábia Saudita, por rebeldes do vizinho Iêmen foram interceptados, informou a mídia saudita nesta terça-feira.

O porta-voz da coalizão anti-rebelde iemenita liderada pela Arábia Saudita, o coronel Turki al-Maliki, disse que a defesa aérea interceptou e "neutralizou" na segunda-feira os projéteis nas regiões de Yedá e Taef, sem especificar sua natureza ou origem.

Mas o jornal Asharq al Awsat e a rede de televisão Al Arabiya afirmavam que eram mísseis balísticos lançados pelos huthis em direção à cidade sagrada de Meca, perto de Jidá.

Os huthis, rebeldes apoiados pelo Irã, "tentaram fazer chegar a Meca dois mísseis", titulam Asharq al Awsat, e afirmam que esta é a terceira tentativa dos insurgentes iemenitas de atingir a cidade sagrada, desde o início da intervenção saudita no Iêmen, em março de 2015.

Um porta-voz oficial dos huthis negou ter atacado "lugares sagrados" muçulmanos na Arábia Saudita.

Mas o ministro da Informação do governo iemenita, apoiado por Riad, Muamar al Iryani, acusou os huthis de terem lançado esses mísseis seguindo "ordens iranianas" e descreveu o ato como um "crime terrorista".

Diante das crescentes tensões no Golfo, a Arábia Saudita, grande rival regional do Irã, pediu na segunda-feira a convocação urgente de duas cúpulas, do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) e da Liga Árabe, a ser realizada em 30 de maio em Meca.

Os xiitas huthis, rebeldes pró-iranianos que controlam grandes áreas no Iêmen, já atacaram na semana passada a região de Riad, usando drones contra duas estações de bombeamento de um oleoduto que liga o leste e o oeste da Arábia Saudita.

* AFP