A Liga de Matteo Salvini, de extrema-direita, lidera as eleições europeias na Itália, com entre 27% e 30% dos votos, de acordo com duas pesquisas divulgadas neste domingo pela mídia local.

O Movimento 5 Estrelas (M5E), aliado à Liga no governo, obteria entre 18,5% e 23% dos votos, atrás do Partido Democrata (centro-esquerda), com entre 21% e 25%, o que representaria um revés para a formação anti-sistema no poder.

Se os resultados de boca de urna forem confirmados, Salvini lideraria o primeira partido da Itália, enquanto o M5E seria enfraquecido em relação a seu aliado, depois de tê-lo arrasado há um ano nas eleições legislativas com 32%.

"A Liga se torna o primeiro partido na Itália", reclamou Riccardo Molinari, senador da Liga, em um programa de televisão.

O líder de direita Salvini não especificou durante a campanha se no caso de uma eventual vitória a Liga abriria uma crise do governo.

"Se a Liga triunfar, nada muda na Itália e sim e toda a Europa", disse ele no domingo depois de votar em Milão (norte).

* AFP