A Liga de Matteo Salvini, de extrema-direita, lidera as eleições europeias na Itália, com entre 27% e 30% dos votos, de acordo com duas pesquisas divulgadas neste domingo pela mídia local.

O Movimento 5 Estrelas (M5E), aliado à Liga no governo, obteria entre 18,5% e 23% dos votos, atrás do Partido Democrata (centro-esquerda), com entre 21% e 25%, o que representaria um revés para a formação anti-sistema no poder.

Se os resultados de boca de urna forem confirmados, Salvini lideraria o primeira partido da Itália, enquanto o M5E seria enfraquecido em relação a seu aliado, depois de tê-lo arrasado há um ano nas eleições legislativas com 32%.

"A Liga se torna o primeiro partido na Itália", reclamou Riccardo Molinari, senador da Liga, em um programa de televisão.

O líder de direita Salvini não especificou durante a campanha se no caso de uma eventual vitória a Liga abriria uma crise do governo.

"Se a Liga triunfar, nada muda na Itália e sim e toda a Europa", disse ele no domingo depois de votar em Milão (norte).

Salvini garantiu que sua vitória nas eleições europeias não gerará uma crise interna de governo na Itália.

"Meus aliados do governo são meus amigos", disse Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, em suas primeiras declarações à imprensa.

Salvini antecipou que não romperá sua aliança com o partido antissistema Movimento 5 Estrelas, com o qual governa desde junho de 2018.

