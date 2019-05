O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou nesta quinta-feira (16) um plano radical de reformas do sistema migratório americano que será "a inveja do mundo", ressaltando que prioriza os solicitantes qualificados e propõe uma alternativa ao atual modelo de refúgio desgastado por "demandas frívolas".

"Se for adotado, nosso plano transformará o sistema de imigração dos Estados Unidos no orgulho da nossa nação e a inveja do mundo moderno", disse Trump durante a apresentação do programa na Casa Branca.

Se aprovado pelo Congresso, aumentará - segundo ele - significativamente a cota de trabalhadores qualificados no país.

"A maior mudança que fazemos é aumentar a proporção de imigrantes altamente qualificados de 12% para 57%, e gostaria de ver até se podemos aumentar isso", declarou Trump.

"Isso nos porá em linha com outros países e nos deixará competitivos em nível mundial", alegou.

Segundo ele, sua proposta inclui a exigência de que os demandantes aprendam inglês e saibam dados básicos sobre a história e a sociedade americanas.

"Vai-se exigir deles que aprendam inglês e façam uma prova de educação cívica antes da admissão", acrescentou.

* AFP