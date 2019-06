Um adolescente de 12 anos foi detido no Reino Unido acusado de atacar com uma navalha um casal gay em Liverpool, informou a polícia nesta quarta-feira.

O menino é suspeito do ataque a dois homens de cerca de 30 anos ocorrido no último fim de semana, disseram as autoridades em um comunicado.

No sábado à noite, os dois homens caminhavam pelo bairro de Anfield, no noroeste de Liverpool, quando foram atacados por três adolescentes com entre 12 e 15 anos de idade.

Um deles atacou-os com uma navalha, ferindo um dos homens na cabeça e no pescoço e o outro levemente na mão.

"Ambos foram levados para o hospital e estavam muito assustados com o incidente", segundo o comunicado da polícia.

"O uso de uma navalha neste ataque homofóbico chocou as pessoas e com razão", tuitou o prefeito de Liverpool, Joe Anderson.

No final de maio, no popular bairro londrino de Camden, a uruguaia Melania Geymonat e sua namorada Chris foram vítimas de uma violenta agressão homofóbica que chocou a opinião pública britânica.

* AFP