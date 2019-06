Uma americana morreu após ser atacada por três tubarões enquanto mergulhava nas Bahamas com sua família, segundo a polícia local.

Jordan Lindsey, 21 anos, oriunda da Califórnia, estava perto de Rose Island, a leste da capital Nassau, quando o acidente ocorreu na quarta-feira, informou Paul Rolle, delegado adjunto falando à WLPG, uma rede associada à CNN.

Um porta-voz do Departamento de Estado confirmou a morte à ABC News.

A jovem foi levada para um hospital, mas morreu ao chegar.

Não ficou claro quais espécies de tubarões atacaram a turista.

"Jordan tinha a alma mais bonita e gentil que existe, ela fará muita falta", declarou sua família em uma página do GoFundMe criada para arrecadar dinheiro para levar seu corpo para a Califórnia e pagar as despesas do funeral.

O ministério do Turismo das Bahamas expressou suas "mais sinceras condolências à família e aos entes queridos da vítima", em um comunicado divulgado pela WLPG.

