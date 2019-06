Um avião da companhia aérea Air India que viajava de Mumbai a Newark, nos Estados Unidos, precisou fazer um pouso preventivo em Londres devido a uma "ameaça de bomba", informaram as autoridades nesta quinta-feira.

O voo "191 Mumbai-Newark (...) realizou, por precaução, um pouso no aeroporto Stansted de Londres devido a uma ameaça de bomba", anunciou a Air India em um tuite que foi posteriormente apagado.

As autoridades britânicas, porém, confirmaram a informação.

A aeronave aterrissou por volta das 08h50 GMT (5h50 de Brasília) em Stansted, ao norte da capital britânica, devido a "um alerta de segurança", disse à AFP a polícia local.

"O avião está atualmente no aeroporto e os agentes estão realizando uma inspeção", acrescentou.

Por sua vez, o ministério da Defesa informou que o avião da Air India foi escoltado no espaço aéreo britânico por dois caças Typhoon e pediu desculpas pelos transtornos ocasionados por estes aviões autorizados a voar na velocidade do som.

De acordo com as autoridades de Stansted, o avião, um Boeing 777, foi escoltado para uma área isolada do aeroporto e a pista, que havia sido fechada para recebê-lo, foi reaberta ao tráfego.

* AFP