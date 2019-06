O presidente brasileiro Jair Bolsonaro e seu colega francês Emmanuel Macron se reuniram nesta sexta-feira durante a cúpula do G20 em Osaka, um encontro "informal" e "amistoso" apesar das recentes críticas do francês, informou o porta-voz do governo do Brasil.

Os dois conversaram por quase 30 minutos, indicou o porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros.

"Foi um encontro amistoso, por quê não seria?", declarou o general, sem mencionar as recentes críticas de Macron à política climática do Brasil.

Os dois presidentes abordaram, entre outros temas, o acordo de Paris sobre o clima e as negociações sobre o tratado UE-Mercosul, sobre o qual o porta-voz declarou que está "muito avançado" e que espera um anúncio sobre o acordo o mais rápido possível".

O ambicioso acordo comercial que começou a ser negociado em 1999 está sendo finalizado em Bruxelas e pode tornar-se realidade em breve, apesar das dúvidas de alguns países europeus, em especial da França, que deseja proteger seu setor agrícola.

A reunião entre Bolsonaro e Macron, prevista inicialmente como bilateral (o que dá um status oficial) foi finalmente "informal" por temas de agenda, afirmou o porta-voz, que minimizou a diferença e destacou que o mais importante é que o encontro aconteceu.

Macron ameaçou na quinta-feira não assinar o tratado comercial UE-Mercosul se o Brasil abandonar o acordo de Paris sobre o clima, apesar de Bolsonaro ter afirmado que não tem esta intenção.

O Brasil está sob uma tempestade de críticas de ONGs e de alguns governos, incluindo a Alemanha, por sua política de desmatamento.

A luta contra a mudança climática é um dos principais temas do encontro do G20, que reúne nesta sexta-feira e no sábado 20 países desenvolvidos e emergentes, uma questão que alguns países, liderados pelos Estados Unidos, não querem ver mencionada no comunicado final.

