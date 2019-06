Binali Yildirim, o candidato do partido no poder, do presidente Recep Tayyip Erdogan, admitiu neste domingo sua derrota na repetida eleição para prefeitura de Istambul.

Os resultados iniciais divulgados pela agência estatal Anadolu indicam que o candidato da oposição Ekrem Imamoglu lidera com 53,69% dos votos, contra 45,4% para Yildirim com base em 95% dos votos apurados.

"De acordo com os resultados, meu adversário Ekrem Imamoglu vai em frente. Eu o felicito e desejo boa sorte", disse Yildirim.

Imamoglu, por sua vez, afirmou estar pronto para trabalhar com o presidente Recep Tayyip Erdogan para resolver os problemas de Istambul.

"Senhor Presidente, estou pronto para trabalhar em harmonia com o senhor. Transmito aqui o meu pedido para encontrá-lo no menor tempo possível", disse o candidato da oposição, depois de conquistar uma vitória decisiva sobre o candidato de Erdogan na eleição para prefeito de Istambul.

