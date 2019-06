Os Estados Unidos definiram suas condições na quarta-feira antes de iniciar negociações cruciais com o México. A Casa Brancdos EUA.

O comissário interino do CBP, John Sanders, disse na quarta-feira que os migrantes estão chegando mais em grupos do que sozinhos, incluindo um único grupo de 1.036 pessoas presas em El Paso, no Texas, em 29 de maio, um dia antes de Trump anunciar sua ameaça tarifária.

- Demandas da Casa Branca -

Nesta quarta-feira, horas antes de ambos os governos iniciarem formalmente o diálogo sobre o assunto, o consultor econômico da Casa Branca, Peter Navarro, impôs três condições aos negociadores mexicanos.

Primeiro, eles podem impedir que os migrantes viajem para os Estados Unidos em busca de asilo, admitindo-os para o México, disse ele à CNN. "Eles podem se comprometer a levar todos os requerentes de asilo e, em seguida, aplicar as leis mexicanas, que são muito mais fortes do que as nossas", explicou.

Segundo, disse Navarro, o México deve monitorar com mais firmeza sua fronteira sul com a Guatemala para impedir a entrada de migrantes. "A fronteira sul que o México tem com a Guatemala está a apenas 240 quilômetros de distância e, além disso, tem postos de controle naturais e artificiais que são realmente fáceis de monitorar", disse.

Por fim, exigiu que o México combata a corrupção de seus agentes nos postos fronteiriços. "Esses postos de controle são criados para deter a enxurrada (de migrantes), mas, na prática, está lá a corrupção. São os funcionários do governo que ganham dinheiro com este tráfico de pessoas, isso tem que parar", declarou. "Isso é o que estamos procurando".

