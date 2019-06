A Apple anunciou nesta quinta-feira (27) que seu chefe de design, responsável pelo visual do iPhone e de outros produtos, vai deixar a gigante da tecnologia para criar a própria empresa.

Ive sairá durante este ano "para criar uma empresa de design independente que terá a Apple entre seus principais clientes", de acordo com um comunicado da Apple.

Ive vai desenvolver seus "projetos pessoais" mas também continuará trabalhando de forma próxima "numa gama de projetos com a Apple", acrescentou a empresa.

"Jony é uma figura singular no mundo do design e seu papel no renascimento da Apple não pode ser subestimado, desde o pioneiro iMac em 1998 ao iPhone e a ambição sem precedentes da Apple Park, onde recentemente colocou muito de sua energia e cuidado", disse o presidente-executivo, Tim Cook.

"A Apple vai continuar se beneficiar dos talentos de Jony, trabalhando diretamente com ele em projetos exclusivos, junto com o time brilhante e apaixonado que ele montou".

"Depois de muitos anos trabalhando juntos, estou feliz pela nossa relação seguir evoluindo e espero trabalhar com Jony muito tempo no futuro".

Nascido no Reino Unido, Ive foi para a Apple em 1992 e foi o responsável pelo visual do iPod, iPhone, iPad e Macbook, assim como o sistema de software iOS para dispositivos da Apple.

* AFP