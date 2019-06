Pelo menos 83 combatentes morreram nas últimas 24 horas em confrontos entre forças do regime sírio e grupos jihadistas e rebeldes islâmicos perto da província de Idlib, no noroeste da Síria, informou uma ONG nesta sexta-feira.

Desde quinta-feira, pelo menos 44 combatentes pró-regime e 39 jihadistas ou rebeldes, morreram nos confrontos, que foram acompanhados por ataques aéreos do exército sírio e de seu aliado russo, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Os combates seguiram um contra-ataque lançado pelos jihadistas e rebeldes islâmicos no noroeste da província de Hama, vizinha de Idlib.

Como resultado desse ataque, jihadistas e rebeldes assumiram o controle de dois vilarejos, Tal Maleh e Jibine, de acordo com o OSDH.

Os jihadistas da Hayat Tahrir al-Sham (HRT, ex-facção síria da Al-Qaeda), mas também os da Huras al-Din, pequeno grupo ligado à Al-Qaeda, ou do Partido Islâmico do Turquestão, participaram da contra-ataque, de acordo com o OSDH.

"Os combates continuam e são acompanhados por ataques aéreos do regime e da Rússia", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman. Eles acontecem perto de "regiões cristãs e alauitas sob o controle do regime".

Desde o final de abril, o regime sírio apoiado pela aviação russa, bombardeia quase diariamente a província de Idlib, dominado pela HRT, e territórios adjacentes sob controle jihadista nas regiões de Hama, Aleppo e Latakia.

Embora o regime não tenha anunciado uma ofensiva contra a HTS, tem travado combates no terreno há semanas.

Mais de 300 civis foram mortos desde o final de abril, segundo o OSDH. Pelo menos 24 hospitais e clínicas, além de 35 escolas, foram atingidos por bombardeios, segundo a ONU. Mais de 270.000 pessoas foram deslocadas.

Desencadeado em 2011 pela repressão de manifestações, o conflito na Síria já causou mais de 370.000 mortos.

* AFP