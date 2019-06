As autoridades curdas na Síria entregaram aos Estados Unidos duas mulheres americanas e seis crianças de famílias ligadas ao grupo Estado Islâmico (EI), informou nesta quarta-feira um porta-voz da administração local.

As duas americanas e seus filhos estavam no acampamento para deslocados de Al-Hol, no nordeste da Síria, onde estão detidos milhares de estrangeiros ligados ao grupo extremista, informou à AFP Kamal Akef, porta-voz das autoridades curdas.

"A pedido do governo dos Estados Unidos (...), duas mulheres americanas e seus seis filhos foram repatriados para os Estados Unidos", disse Akef, citado em um comunicado que não revela a identidade dessas pessoas.

A iniciativa acontece dois dias depois da repatriação de cinco órfãos noruegueses de famílias ligadas ao EI, uma semana após o repatriamento de 148 mulheres e crianças uzbeques.

Cerca de 74 mil pessoas vivem no campo de refugiados de Al-Hol, em condições muito precárias, segundo a ONU.

