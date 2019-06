Pelo menos 19 mineiros clandestinos morreram na República Democrática do Congo nesta quinta-feira quando as duas galerias onde trabalhavam desabou.

O local é explorado pela Kamoto Copper Company (KCC), filial da suíça Glencore.

"Os mineiros artesanais ilegais trabalhavam em duas galerias na zona de extração e esses túneis desabaram", explica o comunicado, que destaca que o incidente não está relacionado com as operações ou atividades do KCC", informou a filial da Glencore.

"A KCC participa de operações de busca e salvamento com autoridades locais", disse ainda a Glencore.

O incidente ocorreu em uma mina localizada na região de Kolwezi (sul). A mineradora suíça explicou que sua subsidiária havia detectado "uma crescente presença de garimpeiros ilegais" em suas minas.

