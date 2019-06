Donald Trump e Kim Jong Un trocaram 12 cartas desde o início do ano passado, informou o ministro da Unificação da Coreia do Sul, com o líder norte-coreano à frente do processo, com o envio de oito correspondências.

"Desde 2018, o líder Kim escreveu oito cartas ao presidente Trump. O presidente Trump escreveu quatro cartas a Kim", afirmou Kim Yeon-chul, o ministro sul-coreano responsável pelas relações entre as duas Coreias.

"Imagino que estes líderes reconhecem a importância de retomar o diálogo entre os dois países, pois constantemente enviam cartas", destacou.

A Coreia do Sul receberá durante o fim de semana o presidente dos Estados Unidos, em uma tentativa de retomar as negociações nucleares, estagnadas desde o fracasso da segunda reunião entre Trump e Kim em Hanói (Vietnã) em fevereiro.

As declarações do ministro sul-coreano foram feitas poucas horas depois do presidente do país, Moon Jae-in, ter afirmado que Pyongyang e Washington negociam "nos bastidores" para organizar outro encontro de cúpula.

A imprensa estatal norte-coreana informou no domingo que Kim recebeu uma carta "excelente" do presidente americano, poucos dias depois de Trump ter anunciado o envio de uma "carta preciosa" por parte do dirigente da Coreia do Norte.

A viagem de Trump a Seul acontecerá uma semana depois da visita simbólica do presidente chinês, Xi Jinping, a Pyongyang.

