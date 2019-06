A economia dos Estados Unidos confirmou uma taxa de crescimento constante no primeiro trimestre, embora o consumo tenha sido menos dinâmico do que o estimado anteriormente, segundo dados do Departamento de Comércio divulgados nesta quinta-feira.

De janeiro a março, o Produto Interno Bruto (PIB) americano cresceu 3,1%, de acordo com a terceira e última estimativa oficial, que ratifica a anterior.

Para o segundo trimestre, as previsões dos economistas antecipam uma desaceleração na expansão.

De abril a junho, o crescimento pode ficar entre 1,9%, segundo o Fed de Atlanta e 2,25%, segundo o cálculo da Pantheon Macroeconomics.

* AFP