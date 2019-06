O governo do presidente americano Donald Trump endureceu as sanções contra Cuba nesta terça-feira, proibindo viagens de grupos de americanos para a ilha caribenha, bem como a exportação de veículos dos Estados Unidos.

"Cuba continua a desempenhar um papel desestabilizador no Hemisfério Ocidental, fornecendo uma plataforma comunista na região e apoiando adversários dos EUA em lugares como a Venezuela e a Nicarágua, fomentando a instabilidade, minando o estado de direito e suprimindo os processos democráticos", afirmou o secretário do Tesouro Steven Mnuchin, anunciando as medidas.

bur-ad/lda/mr

* AFP