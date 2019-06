O Facebook entrou no mundo das criptomoedas com sua própria moeda digital, concebida para economizar, transferir ou gastar dinheiro com a mesma simplicidade do envio de uma mensagem de texto.

"Libra", que é descrita como "uma nova moeda global", foi apresentada nesta terça-feira (18) pela maior rede social do mundo como um meio de pagamento com o potencial para tirar as criptomoedas das sombras.

Facebook e vários sócios divulgaram um protótipo da "Libra" como um código aberto que pode ser usado por desenvolvedores interessados em incluí-la em aplicativos, serviços e negócios antes de seu lançamento como uma moeda digital no próximo ano.

Uma organização sem fins lucrativos com sede em Genebra supervisionará a tecnologia blockchain da Libra para manter a estabilidade da moeda. A organização é integrada, entre outras entidades, por operadoras de cartão de crédito como Mastercard e Visa, empresas de transporte como Uber e Lyft e até a organização Women's World Banking, que ajuda mulheres desfavorecidas.

A iniciativa pretende fazer com que mais de um bilhão de pessoas de todo o mundo que não têm acesso a bancos possam contar com serviços comerciais e financeiros online, afirmou Dante Disparte, diretor de política e comunicação da Libra Association.

"Acreditamos que se você dá às pessoas a possibilidade de acesso a dinheiro e oportunidades com um custo menor, o que em parte a internet faz com a informação, é possível obter muito mais estabilidade do que a que temos até agora", disse.

"Transferir dinheiro a um amigo não deveria ser mais difícil que viajar de Uber até sua casa", afirmou Peter Hazlehurst, diretor de pagamentos e riscos da Uber.

"Libra tem potencial para ser uma ponte entre as tradicionais redes de financiamento e as novas moedas tecnológicas, ao mesmo tempo que reduz custos para todos", completou.

O Facebook será apenas um dos integrantes da associação, mas separadamente está preparando sua própria carteira digital chamada Calibra.

"Vemos isto como parte do cumprimento da missão do Facebook de conectar as pessoas em qualquer lugar e isto inclui permitir a troca de valores", declarou à AFP o vice-presidente da Calibra, Tomer Barel.

"Muitos usuários do Facebook estão em países onde existem barreiras de acesso aos bancos ou ao crédito", disse.

Calibra está sendo desenvolvida para ser incluída no Messenger e WhatsApp com o objetivo de permitir aos usuários enviar a moeda Libra com a mesma facilidade de uma mensagem de texto.

- Respaldo em dinheiro real -

O diretor do Banco Central da Inglaterra, Mark Carney, e o ministro da Economia e Finanças francês, Bruno Le Maire, não se opuseram ao princípio da Libra, mas exigiram salvaguardas.

A Libra "não pode e não deve se tornar uma moeda soberana, com todos os atributos de uma moeda", como a capacidade de emitir dívida soberana e servir como moeda de reserva, disse Le Maire, informando que o tema deverá ser debatido no G7 Finanças no mês que vem.

Os economistas da empresa ING Teunis Brosens e Carlo Cocuzzo disseram que ainda não está claro o que é a Libra, bem como pode ser supervisionada.

"Visto que a Libra não está denominada em uma moeda doméstica, mas reflete uma cesta de moedas, provavelmente será mais segura", avaliaram.

"Isto nos leva diretamente à discussão que afeta as criptomoedas há anos: é um título ou algo mais?", acrescentaram.

O projeto Libra aprendeu com as lições das outras criptomoedas, como o bitcoin, e foi pensado para evitar as variações abruptas de valor que afetam as moedas virtuais e que são fonte de especulação e de ruínas.

O dinheiro real utilizado para comprar a Libra será a reserva e garantia do dinheiro virtual, cujo valor refletirá o de moedas estáveis como o dólar e o euro, segundo os credores.

"Estará respaldada por uma reserva de ativos que assegura utilidades e baixa volatilidade", disse Barel.

A associação Libra será a única entidade capaz de "cunhar ou queimar" a moeda digital mantendo a oferta em sintonia com a demanda e ativos de reserva", garante Barel.

"Não se trata de confiar no Facebook e sim em acreditar nas organizações que fundaram a associação de que isto é independente e democrático", afirmou Disparte.

- Novas direções -

O lançamento acontece no momento em que o Facebook tenta recuperar a credibilidade e confiança perdidas após uma série de escândalos pelo vazamento de dados privados.

O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, prometeu levar o Facebook a uma nova direção, com destaque para as mensagens privadas e os pagamentos eletrônicos.

A nova carteira digital Calibra promete dar ao Facebook a possibilidade de incluir serviços financeiros, comércio online e que empresas menores comprem espaço publicitário.

"Certamente vemos benefícios a longo prazo para o Facebook", disse Tomer.

A informação financeira dos usuários da Calibra está estritamente separada dos dados do Facebook e não será utilizada com fins publicitários, afirmou à AFP Kevin Weil, vice-presidente da Calibra.

A Libra será uma moeda regulamentada, submetida às leis locais sobre fraudes ou lavagem de dinheiro, de acordo com Weil, que apontou que, em sua visão, a maioria dos negócios ilegais "são feitos com dinheiro em espécie".

Para as pessoas que não têm acesso aos bancos, a moeda local poderá ser convertida em Libra nas casas de câmbio ou empresas que oferecem o serviço.

E a onipresença dos celulares abre a possibilidade de levar serviços bancários, cartões de crédito e comércio online a regiões em que tais serviços não existem.

