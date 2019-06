O famoso berço do renascimento italiano, Florença, se transformou na capital da moda masculina graças ao espetacular salão Pitti Uomo, que acontece nesta semana na cidade toscana.

Organizado poucos dias antes dos desfiles de Milão, que começam nessa sexta-feira, o Pitti Uomo celebra em 2019 seus 30 anos, com luxo e desfiles especiais.

"Pitti Uomo é o salão que marca o ritmo da moda masculina, aqui acontece tudo", diz Stéphane Gaffino, fundadora da sofisticada marca The egoist, presente pelo quarto ano consecutivo.

"Nós desfilamos na Inglaterra, nos Estados Unidos... mas se há um salão onde você tem que estar presente, é o Pitti, porque tem muito impacto. (...) Todo o mundo da moda masculina está presente, há compradores dos Estados Unidos, Japão, Coreia... nos reunimos com grandes grupos que não conseguimos ver em outros lugares", diz Gaffino.

A maioria dos desfiles acontece na Fortezza da Basso, uma fortaleza do século XVI que recebe por quatro dias mais de 30.000 visitantes, incluindo 19.000 compradores. Quase metade deles são estrangeiros ou expositores.

Roupas, jaquetas, acessórios. O salão oferece tudo o que é necessário para vestir o homem da cabeça aos pés, seja com um estilo clássico ou esportivo.

O ambiente, apesar de ser de negócios, é festivo, com peqà década de 1990 com "supermodelos" da época desfilando ao entardecer diante de 5.000 pessoas em uma praça com vista para o rio Arno.

Telas gigantes vão transmitir o evento em vários pontos da cidade.

A partir de sexta-feira à noite, Milão será a protagonista ao abrir os desfiles com a passarela da marca italiana Ermenegildo Zegna.

Até segunda-feira à noite, a capital da Lombardia programou mais de 25 desfiles para a primavera-verão de 2020, incluindo marcas como Dolce & Gabbana, Versace, Fendi e Armani.

* AFP