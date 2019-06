A montadora da Ford anunciou nesta quinta-feira que seu plano de reestruturação europeu implicará a abolição de 12.000 empregos e o fechamento de seis fábricas até o final de 2020.

Este número inclui as 5.400 supressões já anunciadas para a Alemanha e os 1.700 postos que desaparecerão no Reino Unido com o fechamento planejado de uma fábrica no País de Gales.

* AFP