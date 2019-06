Em meio a uma forte onda de calor em grande parte da Europa, um incêndio florestal queimou ao menos 500 hectares na região espanhola da Catalunha, no nordeste do país, informaram as autoridades locais.

O fogo foi declarado por volta de 14H30 (09H30 em Brasília) em La Torre del Español, um município no sudeste da Catalunha situado na região do Valle del Ebro, uma das zonas mais impactadas pelas altas temperaturas, apontou o governo regional em um comunicado.

As chamas, combatidas por bombeiros e meios aéreos, espalharam-se rapidamente devido ao vento e ao calor nessa área, onde a temperatura chegou próxima aos 35 graus, segundo o boletim meteorológico regional.

A polícia regional evacuou algumas casas agrícolas da zona e interrompeu a circulação em quatro estradas, acrescentou o comunicado.

O incêndio coincide com a onda de calor que atinge metade da Europa, com temperaturas próximas ou superiores a 40 graus em países como França, Alemanha, Grécia e Espanha.

Na sexta, a previsão é que seja declarado um alerta em 33 das 50 províncias espanholas, e o termômetro pode chegar a 44ºC em lugares como Girona (nordeste).

