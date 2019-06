Ao menos 2.500 pessoas tiveram que deixar suas casas devido a inundações no Uruguai, informaram fontes oficiais nesta segunda-feira, acrescentando que a cifra de evacuados deverá aumentar pelas chuvas incessantes.

Desde 11 de junho são registradas precipitações intensas no território uruguaio, assim como cheias de cursos de água em vários departamentos (províncias).

Segundo o secretário da Presidência, Juan Andrés Roballo, cerca de 3.000 pessoas foram deslocadas de suas casas, embora a contagem oficial venha com atraso e situe a cifra em 2.460 pessoas.

O departamento mais afetado é Florida, no centro do país, com 1.150 deslocados, seguido por Durazno, também no centro, com 856.

Um total de 12 estradas nacionais estão cortadas.

* AFP