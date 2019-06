O Irã anunciou nesta segunda-feira (17) que suas reservas de urânio enriquecido ultrapassarão, a partir de 27 de junho, o limite estabelecido no acordo internacional de 2015 sobre sua energia nuclear, aumentando a pressão após a retirada dos Estados Unidos do pacto.

Concluído em Viena por Irã, Alemanha, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia, o acordo visa a limitar drasticamente o programa nuclear da República Islâmica em troca da suspensão das sanções econômicas internacionais contra este país.

Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao Irã que seja "paciente e responsável".

"Lamento os anúncios do Irã", declarou Macron, em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Ele ressaltou, porém, que, por enquanto, o Irã "continua respeitando suas obrigações e os estimulamos a adotar um comportamento paciente e responsável".

"Nenhuma forma de escalada é o bom caminho", insistiu o presidente, afirmando que a França "fará todo o possível" para que o Irã não siga por essa via.

"Cabe ao Irã cumprir suas obrigações (...) Não aceitaremos uma redução unilateral das obrigações", frisou o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, após uma reunião com seus pares em Luxemburgo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também pediu que o Irã mantenha seus compromissos nucleares.

De acordo com seu porta-voz, Stéphane Dujarric, "o secretário-geral encoraja o Irgua pesada, em Arak (centro).

O reator de Arak foi desativado, conforme previsto no acordo de Viena. Este também estabeleceu um limite para o número de centrífugas que enriquecem urânio e restringiu o direito do país de enriquecer urânio a não mais do que 3,67%. O percentual é muito abaixo do nível necessário para produzir armamento, o qual é de quase 90%.

O anúncio desta segunda-feira acontece em um contexto de grande tensão entre Irã e Estados Unidos. Washington reforçou sua presença militar no Oriente Médio para enfrentar uma suposta "ameaça iminente iraniana" e acusa Teerã de ser responsável pelos ataques de quinta-feira passada contra dois petroleiros no Mar de Omã.

Kamalvandi disse que "nenhuma decisão" ainda foi tomada sobre o que os iranianos chamam de "segunda fase" de seu "plano de reduzir" os compromissos nucleares.

A decisão sobre a implementação desta segunda fase é da responsabilidade do Conselho Supremo de Segurança Nacional, presidido por Rohani.

Em relação ao enriquecimento de urânio, Kamalvandi disse, no entanto, que "consideramos vários cenários": "passar de 3,68% para qualquer outra porcentagem, dependendo das necessidades do país".

Sobre a questão do reator de Arak, as autoridades ainda estão debatendo se ele deve ser "remodelado, ou revivido".

"Levou-se tempo para completar a primeira etapa do plano" (relativo aos estoques de água pesada e de urânio enriquecido), alertou, acrescentando que não será preciso "mais do que um dia, ou dois", para implementar uma possível decisão de aumentar o grau, em que o Irã enriquece o urânio.

O Irã argumenta que não se beneficia dos desdobramentos econômicos que esperava do acordo de Viena. Seu produto interno bruto (PIB) deve cair pelo menos 6% este ano, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Acreditando ser o único Estado-parte deste pacto a cumprir seus compromissos, acusa a União Europeia de não querer, ou de ser incapaz, de fazer qualquer coisa para salvar o acordo.

No início do ano, Paris, Berlim e Londres lançaram um mecanismo de troca - o INSTEX - para ajudar o Irã a contornar as sanções dos Estados Unidos. Este mecanismo, porém, não deu origem a nenhuma transação.

* AFP