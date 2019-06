Japão e Estados Unidos concordaram nesta sexta-feira na reunião de cúpula do G20 em Osaka em acelerar as discussões comerciais para reduzir o desequilíbrio bilateral, como deseja o presidente americano Donald Trump.

Trump se reuniu com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e os dois decidiram acelerar as negociações para obter resultados rapidamente, afirmou o ministro da Economia do Japão, Toshimitsu Motegi.

O ministro japonês disse que teve uma conversa "franca" com o representante americano do Comércio, Robert Lighthizer, sobre os dois principais pontos de divergência: agricultura e o setor de automóveis.

"Não há dúvidas de que aprofundamos as discussões", declarou Motegi, que prometeu fazer o diálogo avançar "com vigor".

Donald Trump, que visitou o Japão em maio, se mostrou otimista sobre a assinatura de um futuro acordo comercial entre a primeira e a terceira maior economia do mundo.

Na ocasião criticou o "enorme desequilíbrio" entre os dois países e pediu relações "mais justas".

