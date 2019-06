A Alta Corte de Botsuana, em um veredicto muito esperado, descriminalizou nesta terça-feira a homossexualidade, explicitamente proibida no Código Penal do país desde 1965.

Os dispositivos do Código Penal relativos às relações entre pessoas do mesmo sexo "são anulados", declarou o juiz Michael Leburu. "A justiça ordena que as leis sejam alteradas", acrescentou.

