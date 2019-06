A União Europeia (UE) e o Mercosul alcançaram, nesta sexta-feira (28), um acordo comercial após 20 anos de negociações, um pacto "sem precedentes", que agora inicia um caminho para adoção que não promete ser simples.

"O Mercosul conseguiu hoje em Bruxelas concluir as negociações (...) com a UE, um acordo sem precedentes para os dois blocos e um dos mais importantes na história em nível mundial", celebrou o governo da Argentina, país que exerce a presidência pro-tempore do bloco sul-americano.

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, celebrou também um "momento histórico", um "forte sinal" de apoio ao comércio mundial baseado em normas, "em meio às tensões comerciais internacionais".

Iniciadas em 1999, as negociações entraram na reta final na quarta-feira à noite, quando os chanceleres de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai se uniram com os comissários europeus de Comércio e Agricultura para solucionar os pontos pendentes.

Tudo isso num contexto de pressão crescente da UE, onde os agricultores, preocupados com a entrada da carne bovina do Mercosul, lançaram alertas. Os líderes da França, Irlanda, Bélgica e Polônia enviaram uma carta a Juncker, para expressar sua "profunda preocupação".

Os líderes de sete países europeus, incluindo Espanha, Alemanha e Portugal, responderam com outra carta a Juncker para expressar os benefícios de um acordo, conclamando ambas as partes a "fazer algumas concessões finais".

O comissário europeu de Agricultura, Phil Hogan, garantiu nesta sexta-feira que os produtos agropecuários do Mercosul contarão com "cotas cuidadosamente geridas para garantir que não haja risco de que nenhum produto inunde o mercado da UE".

- Longo caminho -

Os últimos dias foram marcados pelos desentendimentos entre os líderes da França, Emmanuel Macron, e da Alemanha, Angela Merkel, com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por conta de sua política ambiental.

"O clima caminha junto com as questões sociais e comerciais, eu não quero fazer acordos comerciais com pessoas que não seguem o Acordo de Paris [sobre o clima de 2015]", afirmou na quinta-feira o presidente francês.

Merkel, a princípio favorável ao tratado, não poupou críticas na quarta-feira ao desmatamento no Brasil. Bolsonaro respondeu dizendo que a Alemanha "tem muito o que aprender" com seu país sobre o meio ambiente.

Após o acordo desta sexta, é aberto um período para verificar o texto juridicamente e traduzi-lo para as diferentes línguas, antes da sua assinatura final, que deve ser garantida pelos 28 países da UE e os quatro do Mercosul.

Este requisito não é trivial, dado o atual contexto de pressão na Europa. Em 2016, a região belga da Valônia quase impediu a assinatura do acordo comercial fechado com o Canadá.

Em seguida, o texto deve ser validado no Parlamento Europeu, onde, após as eleições europeias, os movimentos ambientalistas ocupam um papel crucial na maioria pró-UE.

O acordo comercial que permite a redução de tarifas em setores como o automobilístico ou a agricultura entre os dois blocos é um dos maiores já fechados pela UE, criando um mercado de 770 milhões de consumidores.

O comércio entre os países europeus e os do Mercosul subiu em 2018 a quase 88 bilhões de euros, com a balança comercial ligeiramente favorável aos europeus em cerca de 2,5 bilhões de euros.

