O México se mostrou "otimista" nesta terça-feita (4) em evitar que os Estados Unidos imponham tarifas sobre as suas exportações caso a imigração irregular persista, mas o presidente Donald Trump pareceu minar as esperanças de uma rápida solução.

"Vamos ver se podemos fazer alguma coisa, mas acho que é mais provável que as tarifas sigam adiante", disse Trump em Londres, durante visita de Estado ao Reino Unido, assegurando que não aceitará desculpas e que cumprirá sua ameaça.

Da Cidade do México, o presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se disse "otimista" sobre alcançar um acordo e afirmou estar disposto a se reunir com Trump caso seja necessário para evitar que as tarifas entrem em vigor.

"Se for necessário, vamos fazer isso, mas primeiro vamos deixar que aconteça o encontro de amanhã", afirmou AMLO a jornalistas depois que seu chanceler, Marcelo Ebrard, previu em Washington grandes chances de um acordo com o governo Trump.

Ebrard se reunirá na quarta-feira com seu colega americano, Mike Pompeo, para analisar o tema. O encontro ocorrerá na Casa Branca, sob a mediação do vice-presidente, Mike Pence.

"Acredito que temos 80% (de chance) em favor de uma negociação, 20% talvez de que seja difícil chegaronter uma possível escalada que gera preocupações nos circuitos econômicos e nos mercados de ambos os países.

O México diz estar confiante em encontrar "um ponto de aproximação" com os Estados Unidos, mas também está "preparado" para um cenário de não negociação, garantiu Ebrard, sugerindo que o governo de AMLO poderá considerar represálias.

Os funcionários do governo mexicano, contudo, alertam que o uso de tarifas como eventuais medidas de retaliação podem ser prejudiciais para as economias.

O presidente comunicou sua intenção de aplicar tarifas no mesmo dia em que os Congressos de ambos os países iniciaram o processo para ratificação do T-MEC, o novo acordo de livre comércio da América do Norte que substituirá o Nafta. Este tratado é vital para o México, que envia 80% de suas exportações para os Estados Unidos.

* AFP