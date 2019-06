O procurador-geral da região etíope de Amhara, Migbaru Kebede, faleceu nesta segunda-feira em decorrência dos ferimentos sofridos em um ataque cometido no sábado, no qual morreram o presidente da região e um de seus conselheiros, anunciou a emissora EBC.

O ataque, junto com o assassinato em Adis Abeba do chefe de Estado-Maior do Exército, foi chamado pelas autoridades de uma "tentativa de golpe de Estado" contra o governo regional de Amhara, uma das nove regiões autônomas da Etiópia.

No sábado à noite, "uma tentativa orquestrada de golpe de Estado aconteceu contra o executivo do governo regional de Amhara", declarou no domingo o gabinete do executivo central em comunicado no Twitter.

A Etiópia, o segundo país mais populoso do continente com mais 100 milhões de habitantes, possui a economia mais dinâmica do leste africano, apesar de ainda ser um dos países mais pobres do mundo.

Os amharas formam o segundo maior grupo étnico do país, atrás dos oromos. Estas duas etnias estiveram à frente das grandes manifestações que causaram a queda do ex-primeiro-ministro Hailemariam Desalegn.

