As discussões sobre um acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul continuarão na quinta-feira após uma reunião "construtiva" entre ministros do bloco sul-americano e autoridades europeias, disseram fontes da Comissão Europeia nesta quarta-feira.

"As discussões foram desenvolvidas de forma construtiva e continuarão na quinta-feira no mesmo nível", disseram as fontes à AFP após um jantar de trabalho dos ministros do Mercosul com os comissários europeus da Agricultura e Comércio em Bruxelas.

Iniciadas em 1999, as negociações de um acordo de livre-comércio entre os dois blocos estão em fase final, mas enfrentam a oposição dos agricultores europeus, que temem ser sacrificados em benefício da indústria automobilística da UE e das empresas petrolíferas, preocupado com a situação no Brasil.

* AFP