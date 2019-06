O estado de Nova York, reduto democrata, aprovou na segunda-feira uma lei que permite aos imigrantes em situação irregular obter a carteira de motorista, uma medida polêmica, contrária à política migratória do presidente Donald Trump.

"Esta lei não apenas proporcionará aos imigrantes sem documentos um meio legal de obter a carteira de motorista, terá um impacto positivo no crescimento econômico, na segurança nas estradas, e permitirá manter unidas as famílias que trabalham duro", afirmou um dos idealizadores do projeto, o senador estadual democrata Luis Sepulveda.

"Agora que os imigrantes são os bodes expiatórios de todos os males de nosso país, o estado de Nova York tem a oportunidade de mostrar sua coragem e sua força, e apoiar as comunidades marginalizadas", completou.

Na prática, o texto, aprovado pelos deputados da Assembleia de Nova York na semana passada e assinado na segunda-feira à noite pelo governador democrata Andrew Cuomo, autoriza a expedição da carteira de motorista a qualquer pessoa que for aprovada no exame, independente dos status migratório.

Os solicitantes não precisarão mais apresentar um número do Seguro Social ou um visto válido, como acontecia desde 2001, e poderão simplesmente apresentar um passaporte válido ou uma carteira de motorista estrangeira como documento de identidade.

* AFP