A Otan decidirá esta semana como responder à violação por parte da Rússia de um tratado-chave de armas da Guerra Fria, disse nesta terça-feira (25) o chefe da Aliança, Jens Stoltenberg, insistindo em que qualquer medida seria defensiva.

"Não queremos uma nova corrida armamentista, mas enquanto a Rússia implanta novos mísseis, devemos nos assegurar de que nossa dissuasão e defesa continuam sendo críveis e eficazes", disse Stoltenberg em coletiva de imprensa.

Ao fim de um ultimato, Washington confirmou no início de fevereiro que suspenderia sua participação no tratado nuclear sobre mísseis de alcance intermediário (INF), concluído em 1987 com a então URSS.

Os Estados Unidos, apoiados por seus aliados da Otan, acusam a Rússia de violar esse tratado com seu sistema de mísseis 9M729. Moscou, que nega, anunciou a suspensão de sua participação.

Enquanto o fim do INF, com a saída de Estados Unidos, prevista para 2 de agosto, se aproxima, os ministros da Defesa da Otan tentarão em sua reunião de quarta e quinta-feira em Bruxelas adotar um plano para enfrentar o novo cenário.

"Nossa resposta será defensiva, mensurada e coordenada", disse Stoltenberg, ressalvando que a Otan não tem a intenção implantar novos mísseis nucleares terrestres na Europa.

Na próxima semana está prevista uma reunião do Conselho Otan-Rússia como última tentativa de persuadir Moscou para que abandone seu sistema de mísseis e salve o tratado. "Pedimos À Rússia que tome o caminho responsável", acrescentou Stoltenberg.

A reunião de ministros da Defesa da Otan servirá também para acolher o novo responsável americano Mark Esper, que deverá abordar tensões com o Irã no Golfo, segundo fontes diplomáticas.

Os aliados também abordarão sua futura política para o espaço, considerado pelos Estados Unidos como "um campo de combate", mas "não se pode esperar nada revolucionário da discussão", segundo um dos países da Aliança.

* AFP