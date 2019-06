O Peru declarou emergência sanitária em cinco regiões turísticas onde se reportou um número incomum de casos da síndrome de Guillain-Barré, após a morte de uma terceira pessoa devido a este mal do sistema imunológico que afeta o sistema nervoso, informou o governo.

A "emergência sanitária" durará 90 dias e foi declarada após o Instituto de Ciências Neurológicas indicar que "os casos atuais da síndrome de Guillain-Barré apresentam características incomuns e atípicas que requerem tratamento de início rápido ou imediato".

As regiões ou departamentos envolvidos são Piura, Lambayeque, La Libertad, todas na costa norte do país, zonas com atrativos arqueológicos e conhecidas por suas praias e ondas para surfistas.

Também estão incluídas a região de Junín, no centro do país, e Lima, onde fica a capital peruana.

Esta síndrome deixou um terceiro morto no sábado, quando uma mulher de 45 anos faleceu em um hospital da cidade de Trujillo, região La Libertad, reportou o jornal El Comercio neste domingo.

As autoridades peruanas indicaram que registraram 34 casos da doença no norte do Peru, muito acima dos 10 casos anuais que se apresentam normalmente nessa região.

O "incremento incomum de casos de síndrome de Guillain-Barré" disparou os alarmes esta semana, admitiu o Ministério da Saúde, que advertiu que se trata de um mal não contagioso.

* AFP