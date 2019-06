O petróleo teve alta nesta sexta-feira em um mercado preocupado com as consequências das crescentes tensões entre Washington e Teerã após o ataque a dois navios cisterna no mar de Omã.

Em Londres, o barril de Brent do mar do Norte para entrega em agosto subiu 70 centavos a 62,01 dólares enquanto que no mercado de Nova York o WTI para julho teve alta de 23 centavos, a 52,51 dólares.

No acumulado da semana o Brent caiu 2,0% e o WTI, 2,7%.

"Os preços subiram antes de um final de semana em que as relações entre Irã e os Estados Unidos" depois dos ataques de quinta-feira a dois navios próximos ao estreito de Ormuz.

