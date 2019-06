O governo dos Estados Unidos está disposto a iniciar uma conversa com o Irã "sem condições prévias", afirmou neste domingo na Suíça o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

"Estamos dispostos a sentar ao redor de uma mesa com eles. Mas o esforço americano para frear radicalmente as atividades nefastas da República Islâmica e de sua força revolucionária vai continuar", declarou Pompeo em Bellinzona, Suíça.

Esta é a primeira vez que administração do presidente Donald Trump, que se retirou em 2018 do acordo sobre o programa nuclear iraniano e desde então intensifica as sanções econômicas e as pressões militares e diplomáticas sobre Teerã, afirma claramente que está disposta a iniciar o diálogo sem condições prévias.

Mike Pompeo anunciou há um ano 12 condições drásticas para concluir um "novo acordo", em particular restrições ao programa nuclear iraniano e uma redução das atividades regionais do Irã.

Nos últimos dias, no entanto, Trump reduziu um pouco o tom e afirmou que estava disposto a conversar com os líderes iranianos.

O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou que as negociações com os Estados Unidos poderiam acontecer apenas se existir "respeito" da parte de Washington.

* AFP